Dodik: Hrvati trebaju izaći na referendum, a BiH treba podijeliti na Bosnu, Herceg-Bosnu i RS

Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je da hrvatski političari u BiH trebaju izvesti narod na referendum o svom položaju zbog majorizacije koju sprovode Bošnjaci, te da bi najbolje rješenje za izlazak BiH iz krize bila uspostava saveza tri republike.

“Jedino rješenje je, po mom mišljenju, da Hrvati odbace sve prijedloge sa strane i jasno artikuliraju svoj stav. Njega bi trebalo politički artikulirati tako što bi u jednom trenutku izveli narod na referendum tamo gdje Hrvati žive. Meni je drago što je hrvatski politički blok predvođen HDZ-om i gospodinom Čovićem i Ljubićem apsolutno artikulirao svoja stajališta”, rekao je Dodik za današnji Večernji list.

Tstakao je također da bi rekonstrukcija FBiH trebala rezultirati uspostavom saveza triju republika.

“Ako me to sada pitate na način što bi trebalo učiniti, jeste da bi Federaciju BiH trebalo podijeliti na dva dijela kako bi se formirala Herceg Bosna, ostalo bi se trebalo zvati Bosna i Republika Srpska, koji bi pravili trojni savez na nivou države s manjim kompetencijama nego što danas ima. Po mom mišljenju, to bi značilo samo ovlasti vanjske politike, vanjske sigurnosti i vanjskotrgovinskih pitanja”, objasnio je predsjednik RS.

Bošnjačka politika, po Dodikovom mišljenju, nanijela je najviše štete, ponajprije zbog matrice po kojoj je ovaj narod žrtva iz prošlog rata u BiH pa mu po toj osnovi pripada više prava nego Hrvatima ili Srbima. Bošnjačku politiku ocijenio je nevjerodostojnom i počesto konfliktnom.

“Ja nisam za to da žrtvujemo mir. Ja nisam za to da žrtvujemo mir za BiH. Ako neko misli da treba žrtvovati mir za BiH, već smo vidjeli kako je završilo. Ne razumijem patološku potrebu Sarajeva da ima privid kako upravlja Banjom Lukom ili Širokim Brijegom. A uopće ne upravlja. Ne razumijem tu potrebu ili naivne vjere da će stvarno jednoga dana time upravljati”, rekao je Dodik.

Govoreći o američkoj administraciji, Dodik je rekao da je pogriješila kada je počela tumačiti duh Daytona, te na izvjestan način prepustila uticaj Turskoj, koja ima pristran odnos samo prema Bošnjacima.

“S obzirom na političke poruke, očigledno je da se radi o dugoročno opasnoj strategiji koja se iščitava i iz Izetbegovićevih riječi. To podrazumijeva da on iza sebe ima Tursku i ističe da će biti onako kako on govori ili neće biti nikako. Dakako da nije tako i to tako neće proći”, rekao je Dodik.

Dokdik je ustvrdio da neće oprostiti Zlatku Lagumdžiji “grijeh”, te da će on otići.

“Bećirević je već pokusni kunić i vidjećete da postoji većina za smjenu. Ako je Zlatko pametan, bolje je da se povuče nego da čeka egzekuciju. A ta će se egzekucija dogoditi”, zaključio je Dodik.